طلاب سوهاج يخطفون الأنظار في تصفيات الجمهورية للإلقاء الشعري

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات تصفية مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت في مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، بحضور لجنة وزارية ضمت كل من غادة فتحي بسيوني، موجه عام التربية المسرحية بالجيزة ورئيسة اللجنة، رشا مختار عبدالرحمن، موجه أول تربية مسرحية ببنها، وأصيل إبراهيم أحمد، موجه أول تربية مسرحية بالسيدة زينب.

وشهدت التصفيات منافسة قوية بين الطلاب المشاركين للحصول على مركز متقدم في المسابقة، وسط تصفيق وتشجيع من الحضور.



وضمت قائمة الطلاب المشاركين في المرحلة الابتدائية كل من نضال أشرف صلاح، أسيل هاني عبدالغني، تسنيم الأمير محمد، سليمان عبدالحافظ السيد، ياسمين علي جاد الكريم، بينما في المرحلة الإعدادية حنين محمد بخيت، منة الله وحيد يحيى، شروق محمد أحمد، ريناد عمرو فتحي، عبدالله راضي حشمت، وفي المرحلة الثانوية شذى إسماعيل جودة، مريم محمد صلاح، ميرنا مؤمن علي، حمزة ماجد جاد، أروى الحسيني محمد.



جدير بالذكر، أنه شهد فعاليات تصفيات المسابقة حضور عددًا من قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج من بينهم ماهر عبدالخالق، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد صلاح الدين البهلولي، موجه عام التربية المسرحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الديوانية وموجهي العموم وموجهي الإدارات ومسؤولي التربية المسرحية بالمدارس، الذين تابعوا إلقاء الطلاب المشاركين وقدموا لهم الدعم الفني والنفسي.











