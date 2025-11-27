هيئة ضمان الجودة تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا جديدًا بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعدد 11 برنامجًا أكاديميًا جديدًا بكليات الجامعة، بعد استيفاء هذه البرامج لمعايير الجودة المعتمدة.

وأوضح الجيزاوي أن البرامج التي حصلت على الاعتماد شملت برنامج النحت والتشكيل المعماري والترميم، وبرنامج المنتجات المعمارية والحُلي بكلية الفنون التطبيقية، وبرنامجي بكالوريوس العلوم والتربية تخصصي الرياضيات والفيزياء بكلية التربية. كما شمل الاعتماد برامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية، ووقاية النبات، وعلوم الأغذية بكلية الزراعة بمشتهر، بالإضافة إلى برامج التكنولوجيا الحيوية، والجيولوجيا، وعلوم الحاسب، والكيمياء بكلية العلوم.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة والشكر لأعضاء الكليات التي تم اعتماد برامجها، ولإدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على جهودهم المبذولة في الوصول إلى هذا الإنجاز.

وأكد الجيزاوي حرص جامعة بنها على توفير كل السبل والإمكانات اللازمة لاعتماد باقي البرامج الأكاديمية، وتحقيق الاعتماد المؤسسي لكلياتها، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويرسخ مكانتها كنموذج رائد بين الجامعات المصرية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مع العمل المستمر على تطوير البرامج لمواكبة متطلبات سوق العمل.