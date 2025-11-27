دون إصابات.. السيطرة على حريق في محل أدوات كهربائية بالإسكندرية- صور

بالصور.. السيطرة على حريق بمحول كهرباء في البحيرة



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمحل لبيع الأدوات الكهربائية، بشارع بورسعيد في منطقة الإبراهيمية، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحل أدوات كهربائية في منطقة دوران سانتا ريتا بالإبراهيمية، نطاق حي شرق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، إذ تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع في محتويات المحل الذي تبلغ مساحته نحو 12 مترًا مربعًا، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما يجري حصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.