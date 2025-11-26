جثة و5 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

حصل «مصراوي» على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى منى رشدي إسماعيل، 65 عامًا، مقيمة بمركز أبوقرقاص.

كما أسفر عن إصابة كل من:

منال عبد الرحيم عبد الوهاب، 63 عامًا

رحمة محمود جمال، 22 عامًا

ياسر عبد الرحيم عبد الوهاب، 58 عامًا

كريم رشاد محمد، 26 عامًا

مصاب مجهول الهوية، يبلغ نحو 55 عامًا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي و"تمناية"، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن وقوع حالة وفاة وإصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.