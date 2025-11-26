قرار قضائي عاجل ضد متهم بهتك عرض طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الطفل بالإسكندرية بمعاقبة متهم "حدث" (16 عامًا) بالحبس لمدة 5 سنوات، لإدانته في قضية "هتك عرض الطفل ياسين"، وهو طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة مساكن الكيلو 21 غربي المحافظة.

- تفاصيل البلاغ والتحقيقات

تعود وقائع القضية إلى المحضر رقم 10047 لسنة 2025 جنح العامرية أول، حيث تقدم والد الطفل ببلاغ يفيد بتعرض نجله لانتهاكات جنسية متكررة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يسكن في الطابق الثاني بنفس العقار، واستغل الحالة الصحية للضحية الذي يعاني من إعاقة ذهنية وتأخرًا في النمو العقلي، مما يجعله يتصرف كطفل دون السادسة ويتحدث بصعوبة.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة في بداية التحقيقات، وصدر قرار من النيابة العامة بحبسه 4 أيام ثم 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل إحالته للمحاكمة.

- اكتشاف الواقعة ودور "نجدة الطفل"

وبحسب أوراق القضية، اكتشفت والدة المجني عليه الجريمة عندما عاد نجلها من الشارع، حيث خرج لشراء الحلوى، وبدت عليه علامات ارتباك وذعر غير معتادة، مما دفعها للتواصل الفوري مع "خط نجدة الطفل" وتقديم بلاغ للنيابة العامة.

وباشرت النيابة التحقيقات بحضور ممثلة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، التي تولت مهمة التواصل مع الطفل ونقل أقواله بطريقة تتناسب مع حالته الذهنية، حيث تعرف الطفل على الجاني. كما أثبت تقرير الطب الشرعي تعرضه للاعتداء، حتى أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم.

وأوضح محمد شمس، محامي المجني عليه، أن المحكمة أدانت المتهم رغم عدول والد المجني عليه عن أقواله السابقة وتنازله عن الاتهام أمام هيئة المحكمة، مبررًا ذلك بحرصه على مستقبل المتهم كونه لا يزال حدثًا.

وأشار محامي المجني عليه إلى أن الحكم استند إلى كفاية أدلة الثبوت، مؤكدًا أن جرائم الاعتداء على الأطفال تعد حقًا للمجتمع، ولا تتوقف العقوبة فيها على رغبة ولي الأمر في التنازل.

