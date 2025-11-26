48 ساعة فارقة.. كيف أنقذ الأطباء مُسن عمره 100 عام في المنيا؟

المنيا - جمال محمد:

نجح الفريق الطبي بمستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا في إنقاذ حياة رجل مسن يبلغ من العمر 100 عام، وصل إلى المستشفى في حالة حرجة تهدد حياته بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد وهبوط شديد في الدورة الدموية، إضافة إلى عدوى بكتيرية بالدم (Septicemia) ونقص حاد في الأكسجين واضطراب شديد في الوعي بمعدل (7/15).

وبحسب بيان المستشفى، فور وصول الحالة، تعامل الفريق الطبي بسرعة استثنائية، وتم تركيب أنبوبة حنجرية لمنع الاختناق، ثم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وروافع الضغط، مع سحب المزارع اللازمة والبدء الفوري في العلاج بالمضادات الحيوية وفق البروتوكولات المعتمدة.

وعقب المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، أظهر المريض استجابة مذهلة، حيث تمكن الفريق الطبي من فصله عن جهاز التنفس الصناعي خلال 48 ساعة فقط، وهو إنجاز يُعد قياسياً بالنسبة لحالة حرجة بهذا العمر، ويتمتع المريض حالياً بحالة مستقرة داخل القسم، وسط متابعة مستمرة لاستكمال مراحل العلاج.

وضم الفريق الطبي المنقذ للحالة:

د. أحمد ماهر السيد – استشاري العناية المركزة

د. رامي محمد علي – أخصائي العناية المركزة

وفريق التمريض: علي شعبان محمد، محمد جمعة محمد، أحمد جمال إبراهيم

وقدمت إدارة مستشفى العدوة المركزي خالص الشكر والتقدير لفريق العناية المركزة على تفانيهم ومهنيتهم في إنقاذ حياة المريض رغم شدة خطورة الحالة، مؤكدين جاهزية القسم وقدرته على التعامل مع أعقد الحالات.