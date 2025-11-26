إعلان

بالصور- المنبر الثابت يضئ مساجد الوادي الجديد ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

كتب : محمد الباريسي

03:47 م 26/11/2025
  • عرض 4 صورة
    جانب من مبادرة المنبر الثابت بمساجد الوادي الجديد (1)
    أوقاف الوادي الجديد تنفذ مبادرة المنبر الثابت (2)
    أوقاف الوادي الجديد تنفذ مبادرة المنبر الثابت (1)

شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء انعقاد فعاليات برنامج "المنبر الثابت" ضمن المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ القيم الوسطية في المجتمع.

أُقيمت الندوات في مساجد المديرية، تحت الإشراف المباشر لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد. وقد جاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار الخطة الدعوية الرامية إلى تفعيل دور المسجد كمنارة للعلم والتثقيف.

تناولت الفعاليات موضوعات مهمة تلامس واقع المجتمع، مرتكزة على المنهج الأزهري الوسطي الذي يدعو إلى الاعتدال والتسامح، وهو ما يجسد حرص المديرية على بناء وعي ديني ووطني مستنير لأبناء المحافظة، لاقى البرنامج تفاعلاً كبيراً من المصلين، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرات التي تثري الثقافة الدينية وتدعم الأمن الفكري.

المنبر الثابت مساجد الوادي الجديد مبادرة صحح مفاهيمك

