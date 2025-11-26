النيابة تعاين الأنقاض.. 10 صور لـ "عقار السعادة" المنهار في الإسكندرية

عاين فريق من النيابة العامة العقار المنهار جزئيًا في شارع السعادة بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفلتين، وإنقاذ اثنين آخرين.

انهيار عقار بشارع السعادة

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أسقف العقار رقم 41 شارع السعادة متفرع من شارع النيل، ووجود أشخاص عالقين، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

3 مصابين في انهيار عقار بكرموز

وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم سنة 2018 لم ينفذ من قبل السكان، تقطنه 5 أسر، وانهيار أسقف العقار من الداخل، وإنقاذ 5 أشخاص، بينهم طفلتان ومسنة مصابين، جرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

المحافظ ينتقل إلى موقع الحادث

وانتقل إلى موقع الانهيار كل من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، لمتابعة جهود إنقاذ السكان، فيما جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

إزالة الأجزاء الخطرة

وأزال حي غرب الإسكندرية، الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقار حفاظًا على سلامة المارة والسيارات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.