إعلان

الحصر العددي بالدائرة الأولى في دمياط: ضياء الدين داود ومرشح حماة الوطن يتقدمان

كتب : علي عبد المنعم

01:11 م 26/11/2025

ضياء الدين داود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط عن الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية واللجنة العامة.

ويشير الحصر العددي الذي كشفته اللجنة العامة بالمحافظة الخاص بالدائرة الأولى إلى تقدم كل من فوزى مأمون الجوجري مرشح حزب حماة الوطن والنائب السابق ضياء الدين داود.

وبحسب الحصر العددي جاء إجمالي عدد الأصوات الدائرة الأولى 61150 صوت، بينما سجلت الأصوات الصحيحة 55342 صوتا، وجاءت الأصوات الباطلة 5808 صوتاً.

وحصل المرشح فوزي مأمون الجوجري على 30679 صوتا بينما حصل المرشح ضياء الدين داود على 28292 صوتاً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضياء الدين داود حماة الوطن انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر