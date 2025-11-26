أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط عن الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية واللجنة العامة.

ويشير الحصر العددي الذي كشفته اللجنة العامة بالمحافظة الخاص بالدائرة الأولى إلى تقدم كل من فوزى مأمون الجوجري مرشح حزب حماة الوطن والنائب السابق ضياء الدين داود.

وبحسب الحصر العددي جاء إجمالي عدد الأصوات الدائرة الأولى 61150 صوت، بينما سجلت الأصوات الصحيحة 55342 صوتا، وجاءت الأصوات الباطلة 5808 صوتاً.

وحصل المرشح فوزي مأمون الجوجري على 30679 صوتا بينما حصل المرشح ضياء الدين داود على 28292 صوتاً.