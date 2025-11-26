أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة في الدقهلية، ومقرها مركز بلقاس – الستاموني – جمصة، تأهل 4 مرشحين لخوض جولة الإعادة، وفق الحصر العددي لأصوات الناخبين في الداخل، في انتظار جمع أصوات الناخبين في الخارج وإعلانها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت داخل 81 لجنة فرعية على مستوى الدائرة 407,804 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 113,380 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 25,062 صوتًا، والأصوات الصحيحة 88,813 صوتًا.

وفي نظام القائمة، بلغ عدد الأصوات التي أدلى بها الناخبون لانتخاب القائمة 75,056 صوتًا، فيما بلغ عدد الذين لم ينتخبوا القائمة الوطنية 13,262 صوتًا.

وبالنسبة لنظام الفردي، حصل المرشحون الأربعة الأعلى أصواتًا على النحو التالي:

عوض أبو النجا: 26,636 صوتًا بنسبة 12.42% من إجمالي الأصوات.

أحمد عبد العزيز أحمد عرفه: 25,560 صوتًا بنسبة 11.90%.

الهامي أحمد عبد اللطيف عجينة: 24,636 صوتًا بنسبة 11.47%.

محمود محمد إسماعيل وشهرته محمود عتمان: 17,813 صوتًا بنسبة 8.7%.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إعلان تأهل المرشحين الأربعة لجولة الإعادة مرتبط بما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، وقد يتغير الترتيب في ضوء ذلك.