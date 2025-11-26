

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت اللجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، النتائج للحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب بعد فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية.

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمامها يبلغ 504928 ناخبا وناخبة، فيما يبلغ عدد الناخبين المصوتين 138412 ناخبا وناخبة، بينما تبلغ الأصوات

الباطلة 10496، والأصوات الصحيحة 127916.

وحصل المرشحون بالدائرة الرابعة على الأصوات وهم كل من ماجد الأشقر 63107، محمد شهده 65245 وعبير تقبيه 22702 وخالد مشهور 65502.

وأكد رئيس اللجنة العامة، أن عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية تمت في هدوء تام وسط إجراءات أمنية مكثفة، دون تسجيل أي شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم عكست صورة مشرّفة وحرصًا على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

يُذكر أن محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدًا بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، ولم تتقدم سوى القائمة الوطنية من أجل مصر.