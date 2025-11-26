إعلان

الحصر العددي بمنوف.. "خليل" يحسم مقعده و"صبحي وأبو زيد" يتنافسان في الإعادة

كتب : مصراوي

06:25 ص 26/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سليمان خليل
  • عرض 3 صورة
    احمد ابو زيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الحصر العددي لدائرة "منوف– سرس الليان– السادات" عن تقدم المرشح سليمان خليل فى عدد الأصوات بعد حصوله على 57,533 صوتًا صحيحًا، ليحسم مقعده دون الحاجة لجولة إعادة.

وبحسب الحصر العدد ستكون الإعادة بين المرشحين محمد صبحي الذي حصل على 36,507 أصوات، وأحمد أبو زيد الذي جمع 23,493 صوتًا.

وكانت عملية فرز الأصوات، جرت داخل كل لجنة انتخابية وسط متابعة قضائية كاملة، بعد يومين من التصويت شهدتهما الدائرة ضمن العملية الانتخابية لمحافظة المنوفية، التي تضم مئات اللجان الفرعية والمقار الانتخابية المنتشرة في المدن والقرى.

وعملت غرف العمليات بالمراكز على متابعة سير التصويت لحظة بلحظة، إلى جانب جاهزية غرف المتابعة بالمحافظة لرصد أي ملاحظات أو تدخلات قد تعرقل سير العملية.

وشهدت العملية الانتخابية، انتظامًا واضحًا داخل لجان الدائرة، وتوافدًا متفاوتًا للناخبين منذ فتح اللجان وحتى إغلاقها، مع توفير الدعم اللوجيستي للقضاة والناخبين.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص وحدها بإعلان نتائج الانتخابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منوف انتخابات البرلمان في المنوفية انتخابات البرلمان 2025 انتخابات البرلمان سرس الليان السادات الحصر العددي في المنوفية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان