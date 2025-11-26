

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الحصر العددي لدائرة "منوف– سرس الليان– السادات" عن تقدم المرشح سليمان خليل فى عدد الأصوات بعد حصوله على 57,533 صوتًا صحيحًا، ليحسم مقعده دون الحاجة لجولة إعادة.

وبحسب الحصر العدد ستكون الإعادة بين المرشحين محمد صبحي الذي حصل على 36,507 أصوات، وأحمد أبو زيد الذي جمع 23,493 صوتًا.

وكانت عملية فرز الأصوات، جرت داخل كل لجنة انتخابية وسط متابعة قضائية كاملة، بعد يومين من التصويت شهدتهما الدائرة ضمن العملية الانتخابية لمحافظة المنوفية، التي تضم مئات اللجان الفرعية والمقار الانتخابية المنتشرة في المدن والقرى.

وعملت غرف العمليات بالمراكز على متابعة سير التصويت لحظة بلحظة، إلى جانب جاهزية غرف المتابعة بالمحافظة لرصد أي ملاحظات أو تدخلات قد تعرقل سير العملية.

وشهدت العملية الانتخابية، انتظامًا واضحًا داخل لجان الدائرة، وتوافدًا متفاوتًا للناخبين منذ فتح اللجان وحتى إغلاقها، مع توفير الدعم اللوجيستي للقضاة والناخبين.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص وحدها بإعلان نتائج الانتخابات.