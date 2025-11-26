انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي لدائرة السويس



السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في محافظة السويس، برئاسة القاضي المستشار جودة شحاتة، الحصر العددي لدوائر السويس ، بعد ماراثون انتخابي خاضه 18 مرشحًا.

وأوضح رئيس اللجنة، أن إجمالي الكتلة التصويتية لدائرة السويس 505586 ناخبا، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 36219 ناخب، واجمالي عدد الأصوات الصحيحة 27390، والأصوات البطالة 8390 صوتا.

وأعلن المستشار جودة شحاتة، أن المرشحين وفقا لترتيبهم بطاقة الاقتراع حصلوا على، أحمد خشانة 7922 صوتا، وأحمد غريب 15040صوتا، ومحمد عبدالناصر 2859 صوتا، ومحمد القلعاوي 1199 صوتا، وعماد خاطر 2747 صوتا، ومحمد فاروق 7240 صوتا، وطارق متولي 6128 صوتا.

وحصل المرشح طلعت خليل 3814 صوتا، وسيد الحوت 337 صوتا، وثناء الفحام 1369 صوتا، وأحمد صبيح 978 صوتا، وباسم النجار 496 صوتا، وعادي فاضل 2382 صوتا، ومصطفى محمد 332 صوتا، وعلى عبدالعال 694 صوتا، وكريم العسكري 435 صوتا، وعمر الباشا 962 صوتا، ومحمد مصطفى 723 صوتا.

َوأعلن رئيس اللجنة، أن إجمالي الأصوات التي انتخب القائمة 36219 ناخبا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 7120، والأصوات الصحيحة 29099، ووافق على القائمة 23316 ناخبا، ورفض القائمة 5783 شخصا.

وأكد المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالسويس، أن إعلان نتيجة منوط به الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.