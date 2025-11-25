إعلان

"فلاشة شراء أصوات".. أول طعن لإلغاء انتخابات النواب بالمنوفية

كتب : مصراوي

10:34 م 25/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المرشح معتز زينهم
  • عرض 3 صورة
    ايصال استلام تظلم المرشح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

حرر معتز زينهم أبو حسن، المرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة الباجور (رقم 9 - رمز القطار)، محضرًا رسميًا يحمل رقم 8135 إداري الباجور، يتهم فيه أطرافًا بممارسة ضغوط وشراء أصوات الناخبين.

أكد المرشح، في تصريحاته لمصراوي، امتلاكه "فلاشة" تضم مقاطع فيديو توثق هذه الخروقات في محيط بعض اللجان، مشددًا على تمسكه بالمسار القانوني للتحقيق في الوقائع، رغم ثقته في نزاهة الإشراف القضائي ووعي الأهالي.

ويتابع المرشح حاليًا عمليات الفرز الجارية، في وقت أجريت فيه الانتخابات بالمنوفية داخل 500 مقر انتخابي لاستقبال قرابة 3 ملايين ناخب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معتز زينهم انتخابات مجلس النواب 2025 المنوفية شراء أصوات الناخبين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر