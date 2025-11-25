"فلاشة شراء أصوات".. أول طعن لإلغاء انتخابات النواب بالمنوفية

إنقاذ 5 بينهم طفلان.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

حرر معتز زينهم أبو حسن، المرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة الباجور (رقم 9 - رمز القطار)، محضرًا رسميًا يحمل رقم 8135 إداري الباجور، يتهم فيه أطرافًا بممارسة ضغوط وشراء أصوات الناخبين.

أكد المرشح، في تصريحاته لمصراوي، امتلاكه "فلاشة" تضم مقاطع فيديو توثق هذه الخروقات في محيط بعض اللجان، مشددًا على تمسكه بالمسار القانوني للتحقيق في الوقائع، رغم ثقته في نزاهة الإشراف القضائي ووعي الأهالي.

ويتابع المرشح حاليًا عمليات الفرز الجارية، في وقت أجريت فيه الانتخابات بالمنوفية داخل 500 مقر انتخابي لاستقبال قرابة 3 ملايين ناخب.