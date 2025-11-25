مستشارة تساعد سيدة مسنة داخل لجنة انتخابات النواب بشبين القناطر

شهدت اللجنة رقم 2 بمدرسة سوزان مبارك في مدينة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء، موقفًا إنسانيًا لافتًا، حيث قامت المستشارة يارا عنبة بمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها داخل اللجنة، في مشهد يعكس حرص القائمين على العملية الانتخابية على دعم كبار السن وتسهيل مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية.



وجاءت هذه اللفتة الإنسانية بالتزامن مع توافد المواطنين على لجان الاقتراع، حيث أكدت اللجنة أهمية توفير الدعم اللازم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مشاركة آمنة ومنظمة داخل جميع المراكز الانتخابية بالمحافظة.



وتشارك محافظة القليوبية، في المرحلة الثانية للانتخابات، والتي تشمل 13 محافظة، حيث خُصص لها 321 مقرًا انتخابيًا يضم 500 لجنة فرعية تستقبل ما يزيد على 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة.



ويتنافس في الدوائر الست بالمحافظة 71 مرشحًا فرديًا على مقاعد مجلس النواب، إلى جانب القوائم، وتشمل الدوائر الانتخابية: بنها، كفر شكر، طوخ وقها، شبرا الخيمة، قليوب والقناطر الخيرية، الخانكة والخصوص والعبور، وشبين القناطر.



كما شهدت المحافظة استعدادات مكثفة في الأيام الأخيرة، تضمنت تجهيز المدارس والمقار الانتخابية ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار الخدمة، ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات ووحدات الإسعاف وغرف الطوارئ.