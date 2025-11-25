الصوت بكارتونة.. تفاصيل ضبط سمسارة بتهمة توجيه الناخبين بكفر الشيخ

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة البرلس في كفر الشيخ، سيدة ستينية خلال توجيه الناخبين أمام لجنة انتخابية بمدينة برج البرلس.



كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط "آ.ع.أ"، 60 عامًا، ربة منزل تقيم بمدينة برج البرلس خلال توجيه الناخبين أمام لجنة مدرسة برج البرلس.



وتبين من التفاصيل أنه خلال متابعة ضباط مباحث مركز شرطة البرلس سير العملية الانتخابية لاحظوا سيدة تقف أمام لجنة مدرسة برج البرلس تطلب من المواطنين الحصول منهم على بطاقاتهم الشخصية بشأن توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح معين مقابل كرتونة تحتوي على سلع تموينية.



ألقي القبض على تلك السيدة وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من السيدات مقابل تحصلهن على سلع تموينية.



وفي سياق متصل تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين من ضبط شخص يستخدم إحدى مكبرات الصوت من مضيفة إحدى القرى بمحيط الدائرة لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.



جرى تحرير المحاضر اللازمة بالوقعتين، وإخطار النيابة العامة في كفر الشيخ والبرلس لتتولى التحقيقات معهما.