بسبب خلافات متكررة.. عامل يُصيب طليقته بطلق ناري في المنيا

كتب : مصراوي

01:26 ص 25/11/2025

طلق ناري

المنيا- جمال محمد:

أطلق عامل الرصاص على طليقته بإحدى المناطق بحي جنوب مدينة المنيا، بسبب خلافات متكررة بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث إطلاق نار على سيدة بالقرب من منطقة كدوان بجنوب المدينة، مما أسفر عن إصابتها في البطن وحالتها خطيرة.

كشفت التحريات قيام "ع. ه"، عامل، بإطلاق النار على طليقته تُدعى "ه. ا"، 43 عاما، ربة منزل، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما منذ وقت الطلاق.

تم نقل المصابة إلى مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم ضبط المتهم.

طلق ناري المنيا عامل يصيب طليقته بطلق ناري النيابة العامة أمن المنيا

