تحسبًا للسيول.. قنا ترفع الاستعداد القصوى وتفعل "المستوى الثاني"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، اليوم الاثنين، تحسبًا لموجة طقس غير مستقر تبدأ غدًا الثلاثاء 25 نوفمبر.

وأكد المحافظ تفعيل "المستوى الثاني" لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى احتمالية سقوط أمطار قد تصل لحد السيول، خاصة على المناطق الواقعة بامتداد مرتفعات البحر الأحمر.

وشدد "عبد الحليم" على استنفار كافة الأجهزة ومراجعة جاهزية معدات التدخل السريع ومهام الإغاثة والسلع التموينية، مع استمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف.