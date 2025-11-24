إعلان

كنائس بورسعيد تطلق لجانًا لمساعدة الناخبين للوصول إلى مقار الاقتراع (صور)

كتب : طارق الرفاعي

12:55 م 24/11/2025
    كنائس بورسعيد
خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، اليوم الإثنين، لجانًا متخصصة من شباب الكنائس لمساعدة الناخبين من الأخوة المسيحيين في التعرف على مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، والتي فتحت أبوابها منذ الصباح.

وحرص كهنة الكنائس على التواجد منذ وقت مبكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات بكل كنيسة.

كما قام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة من أبناء الكنيسة بالعمل أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية.

وأكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن كل مواطن يزور الكنيسة يجد أحد أعضاء الفريق الكشفي في خدمته، ليتم توجيهه إلى المدرسة التي يوجد بها مكتب اقتراعه، وذلك لضمان مشاركة جميع المواطنين بسهولة في الماراثون الانتخابي.

وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية، والتي تحرص على مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية".

كنائس بورسعيد مساعدة الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025

