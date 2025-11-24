إعلان

السيدات والشباب يتصدرون المشهد في انتخابات النواب ببورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

12:52 م 24/11/2025
تصدر الشباب والسيدات بمحافظة بورسعيد المشهد، صباح اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافدت أعداد كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحين على المقاعد الفردية والتصويت على القائمة الوطنية، حيث يتنافس 11 مرشحًا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى، و9 مرشحين على المقعد الفردي الثاني في الدائرة الثانية (المناخ - الزهور - الجنوب).

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 544 ألف و15 ناخبًا، موزعين على 50 مقرًا انتخابيًا في 9 أقسام، حيث يضم قسم شرطة بورفؤاد أول 68 ألف و405 ناخب موزعين على 5 مراكز انتخابية، وبورفؤاد ثانٍ 4,918 ناخبًا في مركز انتخابي واحد، والشرق 43 ألف و505 ناخب موزعين على 3 مراكز انتخابية، والعرب 54 ألف و873 ناخبًا موزعين على 6 مراكز انتخابية.

انتخابات مجلس النواب 2025 بورسعيد القائمة الوطنية

