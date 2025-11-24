بتسيلم: إسرائيل قتلت 1003 فلسطينيين بالضفة منذ أكتوبر 2023

وكالات

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، إن إسرائيل قتلت 1003 فلسطينيين منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية.

أكدت المنظمة، أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الجيش سلح وجند آلاف المستوطنين في مستوطنات الضفة.

وأضافت "بتسيلم"، أن المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين يوميًا في الضفة مع إفلات تام من العقاب، مؤكدة أن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية نادرًا ما تفتح تحقيقًا رغم توثيق معظم هجمات المستوطنين.