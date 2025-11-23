أسماء 23 مصابًا في حادث صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على القائمة الكاملة لضحايا حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" وقع اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 23 شخصًا بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج أثناء عودتهم من العمل.

ضمت قائمة المصابين كلًا من: مروان حربي (29 سنة)، هاني جرجس (40 سنة)، يونان نادي (42 سنة)، يوسف جابر (33 سنة)، أحمد دياب (25 سنة)، رمضان دياب (20 سنة)، حليم إبراهيم (38 سنة)، مينا جمال (30 سنة)، أحمد رضا (21 سنة)، وهيب وليم (27 سنة)، سمير بشاره (30 سنة)، محمد محمد (35 سنة)، مصطفى محمد (15 سنة)، مصطفي أحمد (23 سنة)، محمد رضا (17 سنة)، يوسف رمضان (17 سنة)، حجاج أحمد (24 سنة)، أبسخيرون سعد (35 سنة)، ميخائيل إبراهيم (40 سنة)، أبانوب ماري (29 سنة)، أحمد علي (30 سنة)، جرجس ناروز (28 سنة)، وفرج إبراهيم (45 سنة).

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لموقع البلاغ، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

البيك آب من جديد.. 22 مصابًا في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا