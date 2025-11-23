البيك آب من جديد.. 22 مصابًا في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة "بيك آب" ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 22 عاملاً بكسور وجروح متفرقة، رغم قرار محافظ المنيا الحالي اللواء عماد كدواني بمنع تحميل تلك السيارات للركاب منذ عدة أشهر، وفرض غرامات على سائقيها وسحب الترخيص في حالة عدم تنفيذ القرارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة جميع ركابها، أثناء عودتهم من العمل.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 22 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.