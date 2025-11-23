"الدم بقى ميه".. حكاية شاب أنهى حياة شقيقه وأصاب زوجته بالبحيرة

في قرية هادئة بمحافظة البحيرة، تحوّل الخلاف الأسري بين شقيقين إلى مأساة صادمة لم يتوقعها أحد، لحظات قليلة فصلت بين مشاجرة عادية وبين سقوط شاب قتيلًا وإصابة زوجته بطعنات نافذة، وسط حالة من الذهول والخوف بين جيرانهم.



- قرارات النيابة



وقررت نيابة الدلنجات حبس شاب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، بعد قتله شقيقه، والشروع في قتل زوجة شقيقه باستخدام سلاح أبيض.

- الإبلاغ عن الواقعة



وتلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا من الأهالي عن اعتداء شاب على شقيقه، مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أدى إلى طعنه عدة طعنات نافذة، وأسفر الحادث عن مصرع الضحية، بينما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم. وأشار البلاغ إلى أن المتهم كان يمر بحالة نفسية سيئة قبل ارتكاب الجريمة.

وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبين وفاة عماد حمدي راتب، 25 عامًا، متأثرًا بطعنات متعددة في أنحاء جسده، كما نقلت زوجته سيدة سعد صابر، 23 عامًا إلى المستشفى بعد إصابتها بجرح نافذ في الصدر وسحجات متفرقة، وهي تخضع حاليًا للرعاية الطبية.

- تحقيقات الأجهزة الأمنية

شكلت إدارة البحث الجنائي بالبحيرة فريقًا لكشف ملابسات الواقعة، وجمع معلومات عن سبب الحادث. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات أسرية كانت السبب وراء تصاعد الأحداث، حيث تصاعدت المشاجرة بين الشقيقين إلى مواجهة عنيفة انتهت بالمأساة. كما أشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني حالة نفسية غير مستقرة ساهمت في اندفاعه نحو العنف.