أستاذ المسالك البولية.. إيهاب رفعت عميدًا لطب المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف الدكتور إيهاب رفعت توفيق، للقيام بأعمال عميد كلية الطب بالجامعة.



يشغل "رفعت" منصب أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية، وكان يشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. ونص القرار على استمرار تكليفه بالعمادة لحين بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش أو تعيين عميد جديد للكلية.



هنأ "فرحات" العميد الجديد، مؤكدًا ثقته في قدرته على تعزيز مسيرة الكلية وتحقيق المزيد من النجاحات، مشيدًا به كأحد الكوادر الأكاديمية المتميزة التي قدمت إسهامات بارزة في تطوير العملية التعليمية.