4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اختتمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، جولتهما الميدانية الموسعة بالمحافظة، بافتتاح ملحق جمعية التأهيل الاجتماعي بمركز "حسن حلمي" لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة.

يضم الملحق الجديد بمركز "حسن حلمي" صالات للياقة البدنية، عيادات طبية، ووحدات سكنية وتجارية.

وعقب الافتتاح، تفقدت الوزيرة معرض الحرف اليدوية والبيئية بالمركز، والتقت بمجموعة من الرائدات الريفيات، مشيدة بمستوى الخدمات المقدمة لدمج وتمكين ذوي الهمم.

شملت الجولة افتتاح مقر سكن الطالبات المغتربات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، حيث أثنت الوزيرة على مستوى التجهيزات والخدمات المتاحة للطالبات.

وفي سياق التمكين الاقتصادي، دشنت الوزيرة والمحافظ بمركز التكوين المهني بمدينة الخارجة سلسلة من المشروعات الإنتاجية الهادفة لتوفير فرص عمل للشباب، تضمنت: وحدة إنتاج وتعبئة التمور، وحدة إنتاج المطبوعات، ورش تصنيع الأكواب الورقية والألوميتال، وحدة تصنيع البن، ومصنع الملابس الجاهزة.

وخلال لقائها بالعاملين، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتدعم خطط الدولة في التوسع بالمشروعات المستدامة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط أن هذه المشروعات تمثل دعامة حقيقية لتوفير عوائد مستدامة تخدم المجتمع المحلي، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لخطط مؤسسة التكافل الاجتماعي التنموية.