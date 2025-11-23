بالصورـ محافظ أسيوط يشارك في قداس ترقية الأنبا يوأنس إلى رتبة مطران

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، القداس الاحتفالي الذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس في العباسية، بمناسبة ترقية الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، إلى رتبة مطران.

ترأس الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشخصيات العامة.

رافق المحافظ خلال الاحتفال المهندس عمرو أبوالعيون، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، في تأكيد على عمق العلاقات التي تجمع المحافظة ومؤسساتها الدينية، القائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لخدمة أبناء أسيوط.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الروحية، موجهاً التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً لرجل الدين الوطني الذي يخدم أبناء المحافظة دون تمييز، ويساهم في كل ما يعزز المجتمع.

وأشار أبو النصر إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الإيبارشية في دعم المبادرات التنموية والخدمية، سواء في رعاية الأسر الأولى بالرعاية أو دعم المبادرات الصحية والتعليمية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس إيمان الكنيسة بأن التنمية مسؤولية مشتركة.

وأضاف أن العلاقة بين المحافظة والكنيسة علاقة ممتدة تقوم على قيم المحبة والتعايش والعمل من أجل الصالح العام، مشدداً على أن الدولة تفتح ذراعيها دائماً لكل المؤسسات الدينية للمشاركة في جهود البناء، وأن الكنيسة القبطية كانت وستظل شريكاً أساسياً في تعزيز الاستقرار وترسيخ قيم المواطنة.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون مع الإيبارشية في مختلف الملفات، خاصة تلك المتعلقة بخدمة المواطن الأسيوطي، قائلاً: "أبواب المحافظة ستظل مفتوحة لكل مبادرة خير، ولكل يد تمتد لخدمة الناس، وهذا ما نجده دائماً من الكنيسة ورجالها وعلى رأسهم نيافة الأنبا يوأنس".