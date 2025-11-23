إسعاف الشرقية يرفع حالة التأهب القصوى لتأمين انتخابات مجلس النواب

أعلن مرفق إسعاف الشرقية رفع حالة التأهب القصوى بجميع قطاعات المنظومة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر 2025، في إطار توجيهات الدولة لضمان سير الانتخابات في بيئة آمنة ومستقرة، وامتدادًا لخطة هيئة الإسعاف المصرية لتأمين الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح المرفق أن خطة التأمين تتضمن انتشارًا ميدانيًا واسعًا يغطي نطاق المحافظة بالكامل، حيث تم الدفع بـ 135 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لتأمين اللجان والمراكز الانتخابية في المدن والمراكز، مع تعزيز المناطق ذات الكثافة التصويتية بسيارات إضافية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

كما انتهت فرق الصيانة والدعم الفني من مراجعة كافة التجهيزات الحيوية داخل السيارات ونقاط التمركز، بما يشمل أجهزة التنفس الصناعي وإزالة الرجفان ومراقبة العلامات الحيوية، إضافة إلى توفير مخزون كافٍ من مستلزمات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة وفق معايير الجودة المعتمدة.

وتعمل غرفة العمليات الرئيسية بإسعاف الشرقية على مدار 24 ساعة عبر منظومة متابعة لحظية، وتتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية لهيئة الإسعاف المصرية وغرفة عمليات محافظة الشرقية، بما يسمح بتبادل سريع للمعلومات واتخاذ قرارات فورية لدعم الاستجابة الطارئة.

وأكد المرفق أن خطة التأمين الانتخابي لن تؤثر على مستوى الخدمة اليومية المقدمة للمواطنين، حيث يواصل الإسعاف تقديم خدماته الطارئة بجاهزية كاملة عبر الرقم الموحد 123 طوال فترة الاستحقاق الانتخابي.

إسعاف الشرقية يرفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025