ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على مشروبات كحولية ولحوم فاسدة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، اليوم السبت، من ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص لتخزين وبيع المشروبات الكحولية بمركز القوصية، وذلك خلال حملات رقابية موسعة استهدفت المخابز والأسواق.

وأوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تحتوي على 105 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ديروط، شنت المديرية حملة موسعة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 26 محضرًا، بينها 13 محضرًا لنقص الوزن، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم تسليم بون، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.