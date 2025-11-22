مصرع شاب إثر سقوطه من القطار في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من القطار بالقرب من منطقة أبو شادي بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا بسقوط شخص من القطار أثناء استقلاله ضمن نطاق المركز، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة عبد ربه حمدي عبد ربه سيد، 36 عامًا، عامل، ومقيم بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

نُقلت الجثة إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.