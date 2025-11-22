إعلان

أهالي القفايطة بأسوان يشكرون الرئيس السيسي بعد تركيب الكهرباء والمياه (صور)

كتب : إيهاب عمران

02:17 م 22/11/2025
    تركيب محول كهرباء بقرية القفايطة بأسوان
    تركيب أعمدة إنارة بقرية القفايطة بأسوان
    توصيل مياه الشرب بقرية القفايطة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قدّم أهالي نجع القفايطة بمركز نصر النوبة خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة "حياة كريمة"، التي حولت حلمهم الذي استمر أكثر من 30 عامًا إلى واقع ملموس، بعد توفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب للنجع.

وأشار أهالي المنطقة إلى الجهود التنفيذية المبذولة تحت قيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ودور المجتمع المدني وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في دعم قطاع المياه وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ أن استكمال أعمال الإنارة وتوصيل مياه الشرب أسهم في تحسين مستوى المعيشة لنحو 70 أسرة تضم 550 مواطنًا، مشيرًا إلى أن هذه المناطق كانت محرومة من الخدمات لسنوات طويلة.

وأشار محمد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بمد وتركيب خط مياه بقطر 4 بوصة بطول 4 كم، إلى جانب تركيب 54 عمود إنارة جهد منخفض، ومحول كهربائي بقدرة 200 ك.فولت، وكابلات جهد متوسط 5.3 ك.فولت، و30 كشاف إنارة جديدة بتكلفة نحو 850 ألف جنيه، بما يعزز البنية الأساسية ويوفر الخدمات لأهالي النجع بالشكل الأمثل.

