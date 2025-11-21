إعلان

"سوهو سكوير" يضيء سماء شرم الشيخ احتفالاً بالكريسماس -صور

كتب : رضا السيد

09:46 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النافورة
  • عرض 6 صورة
    الاستعدادات لرأس السنة الميلادية
  • عرض 6 صورة
    الاستعدادات لرأس السنة الميلادية
  • عرض 6 صورة
    العروض الفنية
  • عرض 6 صورة
    مهرجان الإضاءة السنوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بقطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، بحضور كوكبة من السياح من مختلف جنسيات العالم.

وجرى إطلاق الأنوار في احتفالية كبرى لبدء مهرجان الإضاءة السنوي، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة العالمية، وسط حضور آلاف السياح، مع تقديم عروض فنية متنوعة وألعاب نارية، لإضفاء أجواء مبهجة على مدينة شرم الشيخ، وتأكيد مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التي تقام بشرم الشيخ، ويحرص آلاف السائحين على الاستمتاع به لما يشهده من فعاليات مبهجة، تتضمن أحدث الأجهزة في مجال تقنية الإضاءة، وتقديم فعاليات فنية متنوعة تجعل السائحين يستمتعون وسط أجواء من الأمن والأمان.

وأكد أنه حريص على حضور هذا المهرجان كل عام، كونه يعد نقطة انطلاقة لاحتفالات الكريسماس بشرم الشيخ.

ويعد هذا المهرجان تقليدًا سنويًا ضمن الاستعداد لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، ويقام عادة في أواخر شهر نوفمبر من كل عام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرم الشيخ جنوب سيناء الكريسماس مهرجان الإضاءة السنوي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل