"سوهو سكوير" يضيء سماء شرم الشيخ احتفالاً بالكريسماس -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بقطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، بحضور كوكبة من السياح من مختلف جنسيات العالم.

وجرى إطلاق الأنوار في احتفالية كبرى لبدء مهرجان الإضاءة السنوي، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة العالمية، وسط حضور آلاف السياح، مع تقديم عروض فنية متنوعة وألعاب نارية، لإضفاء أجواء مبهجة على مدينة شرم الشيخ، وتأكيد مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التي تقام بشرم الشيخ، ويحرص آلاف السائحين على الاستمتاع به لما يشهده من فعاليات مبهجة، تتضمن أحدث الأجهزة في مجال تقنية الإضاءة، وتقديم فعاليات فنية متنوعة تجعل السائحين يستمتعون وسط أجواء من الأمن والأمان.

وأكد أنه حريص على حضور هذا المهرجان كل عام، كونه يعد نقطة انطلاقة لاحتفالات الكريسماس بشرم الشيخ.

ويعد هذا المهرجان تقليدًا سنويًا ضمن الاستعداد لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، ويقام عادة في أواخر شهر نوفمبر من كل عام.