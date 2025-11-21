الإنقاذ النهري يكثف جهوده لانتشال جثمان شاب غرق في مياه النيل ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، وسط تواجد أسرة الشاب ومحبيه من القرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بغرق شاب بمياه النيل بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الغرق، وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعي "أحمد ل"، 30 سنة، مقيم ميت العطار مركز بنها، ولقي مصرعه غرقا بالمياه بمنطقة مسجد الجلب بالقرية.

وتكثف قوات الإنقاذ من جهودها بالتنسيق مع الأهالي لانتشال الجثمان لتشييعه لمثواه الأخير، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.