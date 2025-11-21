إعلان

تجهيز الأراضي الزراعية بالفرامة استعدادًا لموسم القمح بسوهاج (صور وفيديو)

كتب : عمار عبدالواحد

01:52 م 21/11/2025
بدأ مزارعو محافظة سوهاج عمليات تجهيز الأراضي الزراعية استعدادًا لانطلاق موسم زراعة محصول القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والمعروف بين الفلاحين باسم "الذهب الأصفر".

وشهدت أغلب القرى والنجوع بالمحافظة نشاطًا مكثفًا في الحقول منذ الصباح الباكر، حيث استخدم المزارعون ميكنة الفرامة في حرث وتسوية الأراضي، وهي إحدى التقنيات الحديثة التي تساعد على تحسين جودة التربة، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة عمليات التجهيز قبل الزراعة.

وأكد عدد من المزارعين أن استخدام الفرامة يلعب دورًا كبيرًا في تفتيت بقايا المحاصيل السابقة وتحويلها إلى مكون عضوي يُخصب التربة، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية القمح.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا بعنوان: "شاهد لحظة تجهيز الأرض بالفرامة استعدادًا لزراعة القمح في قرى سوهاج".


شاهد البث المباشر:


https://www.facebook.com/share/v/15jcTddB7R/

محافظة سوهاج الأراضي الزراعية سوهاج موسم القمح

