بدأ مزارعو محافظة سوهاج عمليات تجهيز الأراضي الزراعية استعدادًا لانطلاق موسم زراعة محصول القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والمعروف بين الفلاحين باسم "الذهب الأصفر".

وشهدت أغلب القرى والنجوع بالمحافظة نشاطًا مكثفًا في الحقول منذ الصباح الباكر، حيث استخدم المزارعون ميكنة الفرامة في حرث وتسوية الأراضي، وهي إحدى التقنيات الحديثة التي تساعد على تحسين جودة التربة، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة عمليات التجهيز قبل الزراعة.

وأكد عدد من المزارعين أن استخدام الفرامة يلعب دورًا كبيرًا في تفتيت بقايا المحاصيل السابقة وتحويلها إلى مكون عضوي يُخصب التربة، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية القمح.

