قبل 96 ساعة.. 4 توجيهات رسمية استعدادًا لانتخابات النواب بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات الخدمية والتنفيذية، تأهبًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (24 و25 نوفمبر).

شدد المحافظ على أن المحافظة تقف على "مسافة واحدة" من جميع المرشحين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان خروج المشهد الانتخابي بنزاهة وشفافية كاملة.

4 توجيهات عاجلة للمسؤولين

وفي اجتماع موسع لمتابعة التجهيزات، أصدر "مرزوق" حزمة من التكليفات المباشرة لرؤساء المراكز والمدن والقطاعات، ارتكزت على 4 محاور رئيسية:

- الدعم الطبي الطارئ: نشر سيارات الإسعاف أمام اللجان، ورفع جاهزية المستشفيات ووضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع أي أزمة صحية.

- الخدمات اللوجستية والنظافة: تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة حول المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة كفاءة أعمدة الإنارة.

- الإتاحة وتيسير الحركة: توفير كراسي متحركة لذوي الهمم، ومظلات وأماكن انتظار مريحة لكبار السن لحمايهم من العوامل الجوية.

- تأمين الطاقة والاتصال: توفير مولدات كهرباء بديلة تحسبًا لأي انقطاع، والربط المباشر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

خريطة المعركة الانتخابية بالأرقام

واستعرض محافظ الدقهلية الإحصائيات الرسمية للمشهد الانتخابي بالمحافظة، والتي جاءت كالتالي:

- الكتلة التصويتية: 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب.

- عدد اللجان: 795 لجنة فرعية داخل 657 مقرًا انتخابيًا، تحت إشراف 10 لجان عامة.

- الدوائر والمقاعد: المحافظة مقسمة لـ 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 288 مرشحاً للفوز بـ 38 مقعدًا (21 مقعدًا فرديًا + 17 مقعدًا للقائمة).

مواعيد الحسم وأرقام الشكاوى

ذكّر المحافظ بأن التصويت يبدأ الأسبوع القادم (الإثنين والثلاثاء)، وفي حالة الإعادة ستكون يومي 17 و18 ديسمبر المقبل.

وقد خصصت المحافظة غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام التالية:

(0502316644 - 0502314880 - 0502327792) أو الخط الساخن (114).