حكم بإلزام مواطن برد أموال حولت له بالخطأ وتعويض المتضرر بـ7 آلاف جنيه

قضت محكمة الأقصر الابتدائية، بإلزام أحد المواطنين برد مبلغ 50 ألف جنيه كان وصل إلى حسابه بطريق الخطأ عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، بعدما رفض إعادته لصاحبه.

وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه بسداد فائدة قانونية بنسبة 4% على المبلغ الأصلي حتى تاريخ السداد الفعلي، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 7 آلاف جنيه لصالح المدعي، تعويضًا عما لحق به من أضرار نتيجة امتناع المدعى عليه عن إعادة المبلغ رغم مطالبته المتكررة.

ويأتي الحكم في إطار تأكيد القضاء على حماية الحقوق المالية للأفراد، والتشديد على ضرورة رد أي مبالغ يتم تحويلها عن طريق الخطأ عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو غيرها.