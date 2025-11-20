محافظ المنوفية يكرم طلاب النور للمكفوفين ويهدي المتفوقين مكافآت مالية

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، عددًا من الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم، وأهداهم مكافآت مالية تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح، وذلك خلال لقائه بمكتبه عقب افتتاحه أمس المعمل الرقمي "سطر برايل الإلكتروني" بالمدرسة.



وأكد محافظ المنوفية دعمه الدائم لأبنائه من ذوي الهمم في مختلف المجالات، وحرصه على توفير الرعاية اللازمة وتشجيعهم، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، تأكيدًا لحقوقهم في المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئات.



وقدّم طلاب مدرسة النور للمكفوفين الشكر للمحافظ على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة، وحرصه على تلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم.