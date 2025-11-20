إعلان

محافظ المنوفية يكرم طلاب النور للمكفوفين ويهدي المتفوقين مكافآت مالية

كتب : أحمد الباهي

03:03 م 20/11/2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، عددًا من الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم، وأهداهم مكافآت مالية تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح، وذلك خلال لقائه بمكتبه عقب افتتاحه أمس المعمل الرقمي "سطر برايل الإلكتروني" بالمدرسة.


وأكد محافظ المنوفية دعمه الدائم لأبنائه من ذوي الهمم في مختلف المجالات، وحرصه على توفير الرعاية اللازمة وتشجيعهم، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، تأكيدًا لحقوقهم في المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئات.


وقدّم طلاب مدرسة النور للمكفوفين الشكر للمحافظ على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة، وحرصه على تلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية طلاب النور للمكفوفين المتفوقين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة