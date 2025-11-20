15 مدرسة تستقبل انتخابات مجلس النواب بتعليم جنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:



كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن تجهيز 15 مدرسة لتكون مقرات انتخابية لمواطنى جنوب سيناء من الناخبين والناخبات الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، يومى الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري.



وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هناك 6 مقرات انتخابية بمدينة الطور، وهم مدارس على مبارك الابتدائية، وطه حسين الابتدائية، وعمرو شكرى الإعدادية بنات، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وبدر الابتدائية وطور سيناء الثانوية الصناعية.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، انه يوجد مقر انتخابى واحد بمدينة نويبع بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية، ومقر انتخابي واحد بمدينة كاترين بمدرسة السلام الثانوية، ومقر واحد بمدينة أبو زنيمة بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية.



وتابع : وفي مدينة رأس سدر يوجد بها مقران بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية، كما يوجد مقران بمدينة شرم الشيخ بمدرسة جيل أكتوبر الإبتدائية بالهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، ويوجد بمدرسة فاطمة الزهراء ومقر انتخابي بمدينة دهب، ومقر بمدينة أبو رديس بمدرسة أبو رديس الإعدادية.



وناشد وكيل الوزارة ، شباب التربية والتعليم الذين لهم حق التصويت الانتخابى بضرورة المشاركة الأيجابية، والتوجه إلى اللجان لاختيار من يرونه الأصلح للمرحلة داعيا بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.



من جانبه، قال عزت الصغير، مدير إدارة الأمن بديوان المديرية، إن هذه المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجرى تجهيز العمال والحجرات ذات الأبواب الحديدية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أي عقبات.