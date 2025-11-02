الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وقرينته، زيارة رسمية لمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، رافقه خلالها وفد رفيع المستوى ضم السفير الكرواتي بالقاهرة، توميسلاف بوشنياك، ونائب رئيس البعثة، السيد دانيال رافائليك، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وخلال الزيارة، افتتح الرئيس الكرواتي معرض "أصداء مصرية: تماثيل أبو الهول في كرواتيا"، والذي يقام بمناسبة ذكرى تدشين العلاقات الثنائية.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى 13 نوفمبر، صوراً لتماثيل أبو الهول المصرية القديمة التي جلبها الإمبراطور دقلديانوس إلى قصره في كرواتيا، بالإضافة إلى تماثيل لأشكال أبو الهول اليونانية من العصور الرومانية إلى الحديثة.

وفي كلمته، أشاد الرئيس ميلانوفيتش بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه يمثل "حضارة فريدة عبر التاريخ".

وأكد على عمق العلاقات التاريخية مع الإسكندرية، مشيراً إلى أن قنصلية دوبروفنيك افتُتحت في المدينة منذ عام 1515م، وأن التعاون مع المكتبة يشمل إهداء كتب لمؤلفين كروات تناولوا تاريخ مصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن مصر وكرواتيا دولتان متحدتان بالبحر والتاريخ، وأن المكتبة اليوم هي مركز عالمي لنشر المعرفة وتعزيز الحوار بين الشعوب.

بدوره أشار محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد إلى أن هذا الحدث يأتي بعد إنجاز افتتاح المتحف الكبير، ليعكس قدرة الدولة الحديثة على عرض تراثها برؤية مستقبلية.

وقام الرئيس الكرواتي بجولة واسعة داخل المكتبة شملت قاعات الاطلاع، ومتاحف الآثار والمخطوطات والسادات، ومطبعة بولاق، ودوّن في ختامها كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال.