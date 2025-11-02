قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيبت تلميذة في المرحلة الابتدائية بجرح في الجبهة، اليوم، داخل مدرسة ابتدائية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، بعد أن أُلقيت عليها طوبة من خارج أسوار المدرسة.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت نفس المدرسة حادثًا مشابهًا أصيب خلاله تلميذ آخر بجرح في الرأس بالطريقة ذاتها.



وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تتابع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة قنا التحقيق لكشف ملابسات الحادث وضمان تأمين محيط المدارس بالقرية.