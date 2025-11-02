إعلان

ليست الواقعة الأولى.. إصابة تلميذة بـ"طوبة غامضة" داخل مدرسة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:22 م 02/11/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيبت تلميذة في المرحلة الابتدائية بجرح في الجبهة، اليوم، داخل مدرسة ابتدائية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، بعد أن أُلقيت عليها طوبة من خارج أسوار المدرسة.
وأكد عدد من أهالي القرية أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت نفس المدرسة حادثًا مشابهًا أصيب خلاله تلميذ آخر بجرح في الرأس بالطريقة ذاتها.


وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تتابع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة قنا التحقيق لكشف ملابسات الحادث وضمان تأمين محيط المدارس بالقرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة تلميذة طوبة غامضة داخل مدرسة قنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"