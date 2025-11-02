شرارة صيانة.. الصور الأولى من حريق مركب سياحي بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

حصل مصراوي على الصور الأولى من حريق المركب السياحي الذي اندلع، اليوم الأحد، أثناء خضوعها لأعمال الصيانة داخل الترسانة البحرية بمنطقة السد العالي في أسوان.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق كان محدودًا، ونشب نتيجة تطاير شرر من لنش صيانة مجاور للمركب، تزامنًا مع سرعة الرياح التي ساعدت في امتداد ألسنة اللهب إلى مقدمة الباخرة، بينما كانت خالية تمامًا من النزلاء أو طاقم العمل.

وتدخلت قوات الحماية المدنية بسرعة، حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء ولنش مائي للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمراكب المجاورة، وتمكنت من إخماده دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

من جانبه، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الموقف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووجّه اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال التبريد والتأكد من سلامة الموقع.

كما قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق العاجل، للوقوف على ملابساتها وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، مع التشديد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع الصيانة، والتعامل السريع مع أي طارئ.

وأكد عدد من العاملين في القطاع السياحي أن الحادث لن يؤثر على الموسم الشتوي بأسوان، الذي يشهد انتعاشًا كبيرًا في الحركة السياحية تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير بالقاهرة، والذي يمثل إضافة قوية للمنتج السياحي المصري.