28 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجلالة المروع

السويس- حسام الدين أحمد

قال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 14 مصابا في حادث تصادم 4 مركبات بطريق " الجلالة- الزعفرانة" وجرى توزيعهم على الأقسام الداخلية بالمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات، ونزيف داخلي، وهناك حالين بتر من بين المصابين، وتم نقل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى العناية المركزة، تمهيدا لخضوعهم للتدخلات الجراحية.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا بالحدث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس وب 23 سيارة إسعاف لتقديم التأمين والدعم الطبي للمصابين، كما دعم اسعاف البحر الأحمر جهود الإنقاذ بـ 5 سيارات إسعاف.

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم أتوبيس يحمل لوحات رقم "د ع ب 1543" مع أتوبيس رقم "د ع ب 3895" وسيارة نقل جامبو تلاجه رقم "د ن 4547" وسيارة نقل جامبو محملة دواجن.

وأوضح المصدر ان المصابين هم: صلاح بنداري محمد، 25 عاماً مقيم ميت غمر بالدقهلية، يعاني كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى بالرأس وسحجات وكدمات ، ومحمد عبده إبراهيم، 27 عاماً مصاب كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات ، ومحمد وائل عبدالستار، 26 عاماً مقيم الجيزة، مصاب بكسر بالساق اليسرى وجرح قطعي بالأنف وسحجات وكدمات.

كما أصيب شخص مجهول الهوية ذكر يبلغ من العمر 30 عاماً، مصاب بنزيف بالمخ وجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم وسحجات وكدمات، وأحمد محمد رزق، 41 عاماً من الدقهلية، مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، ومحمود السيد محمود حسين، 47 عاماً من الدقهلية، مصاب ببتر بالساق اليمنى واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات ، طاهر حسن رمضان، 34 عاماً من الدقهلية، يعاني من جرح قطعي بالرقبة حوالي 10 سم وسحجات وكدمات.

وأصيب في الحادث كل من: صلاح محمد صلاح، 20 عاماً من الدقهلية، مصاب بكسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات، وخالد حسيني أحمد، 53 عاماً من الشرقية، يعاني من بتر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، وعلاء رأفت عيد محمد، 35 عاماً من الشرقية، يعاني من جرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم وكدمات وسحجات، وحسين محمود حسين محمود، 34 عاماً من الشرقية، مصاب بكسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات، ومحمد أسامة صديق الألفي، 24 عاماً مقيم بالدقهلية، مصاب بكسر بالحوض وسحجات وكدمات.

كما أصيب محمد السيد كيلاني، 21 عاماً من الجيزة، سائق السيارة النقل الأولى "جامبو الثلاجة"، مصاب بجرح قطعي متهتك بالوجه وسحجات وكدمات، ومحمد أحمد السعيد عبدالحميد، 38 عاماً مقيم البحر الأحمر، سائق السيارة النقل الثانية "جامبو محملةّ بالدواجن" ويعاني نزيف بالمخ، غير واع.

كما أسفر الحادث عن وفاة ياسر محمد رجب إبراهيم، 34 عاماً مقيم الدقهلية، وذلك بموقع الحادث وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع السويس.