قطع المياه غدًا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اليوم الأحد، عن قطع المياه غدًا الإثنين 3 نوفمبر 2025 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة وميت خاقان"، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه اللازمة للاستخدام خلال فترة الانقطاع المقررة.

ويأتي ذلك ضمن خطة غسيل الشركة للشبكات خلال شهر نوفمبر الجاري، بمختلف قرى ومدن محافظة المنوفية.