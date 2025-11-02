مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين وسيارة نقل بطريق الجلالة

السويس- حسام الدين أحمد:

شهد طريق "الجلالة- الزعفرانة"، حادثا مروعا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إذ اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 14 آخرين.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات يفيد بالحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بتحريك 10 سيارات من نقاط الارتكاز القريبة من موقع الحادث.

وقدم رجال الاسعاف التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث قبل نقلهم إلى المستشفى.

أفادت المعاينة المبدئية، أن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات وراء وقوع الحادث، إذ اصطدمت سيارة 3/4 نقل بالأتوبيس من الجانب ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد سائق الحافلة واصطدامه بالحاجز الخرساني.

وأعلن المجمع الطبي بإشراف الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، رفع درجة الاستعداد بالمجمع واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق، ومتابعة رفع آثار الحادث من الطريق.