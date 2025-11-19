إعلان

قبل انتخابات النواب 2025.. استقالة أمين عام مساعد حزب الجبهة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:54 م 19/11/2025

المستشار محمد سليم

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن المستشار محمد سليم، أمين عام مساعد التنظيم بحزب الجبهة الوطنية على مستوى الجمهورية، تقديم استقالته من الحزب، اليوم الأربعاء، اعتراضًا على المشهد السياسي غير المنضبط.

وقال "سليم" في تصريحات لـ"مصراوي": "إنه لم يترشح من الأساس لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن استشعر أن الأمور تُدار بطريقة خاطئة والمنافسة غير شريفة، مؤكدًا أنه لن يقبل أن يُزج بتاريخه السياسي في ما وصفه بـ "التمثيلية الانتخابية".

وأضاف أنه تقدم بالاستقالة بعد أن أدرك أن الآمال التي وضعها على الحزب الجديد وقيادته لن تتحقق، خاصة بعد ترشيح الحزب لشخصيات بعيدة عن الشارع وخدمة المواطنين.

وأشار "سليم" إلى أنه سبق وأن نجح في انتخابات مجلس النواب بسبب حب الناس له والخدمات التي قدمها، وليس بسبب انتمائه لأي حزب سياسي.

