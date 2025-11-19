تنبيه عاجل بالإسكندرية: شراء مقابر على أراضٍ زراعية مخالف للقانون

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بيانًا تحذيريًا ناشدت فيه المواطنين بعدم شراء أي مقابر يتم إنشاؤها على أراضٍ زراعية مصنفة ومحمية قانونيًا، حيث لا يجوز إقامة أي مبانٍ أو تخصيص مقابر عليها، منعًا للتعرض لأي معاملات غير قانونية.

- محافظة الإسكندرية: المقابر القانونية فقط في الناصرية

وأكدت المحافظة أنه لا يتم التعامل في شراء الجبانات أو تخصيص الأراضي المخصصة لبناء المقابر داخل نطاق المحافظة إلا من خلال الإدارة العامة للشئون المالية، بوصفها الجهة المختصة قانونيًا بهذا الشأن. وأضافت أن المقابر القانونية الوحيدة موجودة في منطقة الناصرية بنطاق حي العامرية ثانٍ فقط.

- إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وأهابت المحافظة بجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو عروض بيع غير رسمية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو فقدان الحقوق المدنية والمالية. كما أكدت استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تُرتكب في هذا الصدد.