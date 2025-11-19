جثته بترعة الضهرية.. جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض مقتل شاب عُثر على جثته بمياه ترعة الضهرية، ناحية مركز إيتاي البارود.

تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقى بترعة الضهرية بنطاق المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود لشاب يُدعى حمدي أحمد الصاوي، 25 عامًا، مقيم كفر مستناد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها ومرتكبيها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.