بتعاون روسي.. انطلاق أسبوع الروبوت والذكاء الاصطناعي بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، فعاليات أسبوع الروبوت والتقنيات "الروبوتكس"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من طلاب الكلية، وبالتعاون مع المركز الثقافي الروسي، وجامعة ستافروبول الحكومية الزراعية، وعدد من المؤسسات العلمية الروسية، ضمن مبادرة تهدف إلى نقل المعرفة التكنولوجية المتقدمة إلى الشباب المصري.

وشهدت الفعالية تنظيم ورش عمل تطبيقية وعروض تفاعلية تناولت أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات، إلى جانب استعراض استخدامات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات الحقلية والعربات ذاتية القيادة.

وأكد أرسيني ماتيوسشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية "البيت الروسي"، أن أسبوع الروبوت والتقنيات يأتي في إطار برنامج ترعاه الحكومة الروسية لتعزيز التعاون العلمي مع مصر، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعات الروسية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، خاصة مع تزامن الحدث مع افتتاح مرحلة جديدة من مشروع الضبعة النووي وعدد من المشروعات المشتركة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عادل عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات بالأكاديمية، أن الحدث استقطب ما بين 350 و400 طالب على مدار يومين، وتضمن جلسات تعريفية قدم خلالها الوفد الروسي عروضًا حول فرص الدراسة والمنح المتاحة في الجامعات الروسية.

وأشار عبد الحميد إلى أن الفعالية تُعد امتدادًا لفعاليات انطلقت في فرع الأكاديمية بالقاهرة، وتستكمل لاحقًا في الإسكندرية ثم جنوب الوادي والعلمين، ضمن خطة لنشر الثقافة التقنية وتعزيز مفهوم العالمية من خلال شراكات أكاديمية تمنح الطلاب شهادات مزدوجة وتفتح آفاقًا للتبادل الطلابي.

وأعرب عدد من الطلاب المشاركين عن استفادتهم من الفعالية، مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة الاطلاع على تطبيقات عملية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فيما وصف أحدهم حضور الخبراء الروس بأنه أضفى بعدًا عمليًا ملهمًا، خاصة مع افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي حديثًا داخل الكلية.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن أسبوع الروبوت والتقنيات يمثل خطوة نوعية نحو دعم جيل جديد من الطلاب المؤهلين للمنافسة في ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون العلمي بين مصر وروسيا.