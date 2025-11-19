في حالة تحلل.. الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مسن في حالة تحلل، ملقاة بجوار أحد المساجد بمركز منفلوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة متحللة بجوار مسجد في نطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة تعود للمواطن يسري ع. ع، 57 عامًا، وقد وُجدت في حالة تحلل تام.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف أسباب الوفاة وظروفها.