إعلان

في حالة تحلل.. الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بأسيوط

كتب : محمود عجمي

06:52 م 19/11/2025

جثة - أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مسن في حالة تحلل، ملقاة بجوار أحد المساجد بمركز منفلوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة متحللة بجوار مسجد في نطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة تعود للمواطن يسري ع. ع، 57 عامًا، وقد وُجدت في حالة تحلل تام.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف أسباب الوفاة وظروفها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على جثة بأسيوط جثة رجل مسن في حالة تحلل مدير أمن أسيوط جثة متحللة بجوار مسجد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة