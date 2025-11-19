تكثف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالعملية الانتخابية في محافظة بورسعيد، جهودها للخروج بانتخابات مجلس النواب 2025 بالشكل المشرف، في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.



وكشفت محافظة بورسعيد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 544 ألف و15 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة، موزعين كالتالي: قسم شرطة بورفؤاد أول يضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 68 ألف و405 ناخب، وقسم شرطة بورفؤاد ثان ويضم مركز انتخابي واحد بإجمالي 4918، وقسم شرطة الشرق ويضم 3 مراكز انتخابية بإجمالي عدد ناخبين 43 ألف و505.



وأضافت أن قسم شرطة العرب يضم 6 مراكز انتخابية بإجمالي 54 ألف و873 ناخب، وقسم شرطة الضواحي يضم 7 مراكز بإجمالي 96 ألف و529 ناخبا، وقسم شرطة المناخ يضم 6 مراكز بإجمالي 77 ألف و659 ناخبا، وقسم شرطة الزهور يضم 14 مركز انتخابي بإجمالي 158 ألف و566 ناخبا، بينما قسم الجنوب أول ويضم مركزين انتخابيين بإجمالي 27 ألف و170 ناخبا، وقسم الجنوب ثاني ويضم 6 مراكز بإجمالي عدد ناخبين 13 ألف و390 ناخبا.